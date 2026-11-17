Un secondo momento teso si è registrato dopo l'intervento del deputato di Futuro nazionale Rossano Sasso, che in Aula ha celebrato la figura del filosofo e ministro fascista Giovanni Gentile come "il più grande ministro della storia", definendo "vigliacchi e assassini" il commando gappista che lo ha assassinato. Parole che hanno scatenato il deputato dem Gianni Cuperlo: "Abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. State zitti fascisti", è stata la sua reazione.