Dazi, Di Maio: "Faremo di tutto per difendere le nostre aziende"

"Difenderemo con tutte le nostre forze le imprese italiane". Lo assicura Luigi Di Maio, in merito al nodo dazi, in una lettera alle aziende del nostro Paese. E sottolinea di averlo "ribadito al segretario di Stato Usa Mike Pompeo". "Siamo già al lavoro - spiega il ministro degli Esteri - per una soluzione che difenda il Made in Italy". Di Maio precisa poi che la guerra dei dazi "indebolirebbe sia Usa sia Ue" e avverte: "La nostra attenzione resta alta".