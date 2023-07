Daniela Santanchè, il Senato respinge la mozione del M5s sulla sfiducia con 111 no | Il ministro del Turismo: "E' una bellissima giornata"

Santanchè: "Non ho votato perché poco opportuno" "Non vorrei che domani qualcuno scrivesse che ero assente", ha poi aggiunto Daniela Santanchè, rispondendo a chi le chiedeva perché non avesse partecipato al voto. Il ministro non ha infatti risposto alle due chiame per il voto sulla mozione sulla sfiducia individuale. "Ho preferito non votare perché lo trovavo poco opportuno, non vorrei che qualcuno domani scrivesse che ero assente", ha spiegato.

Le parole del ministro durante la discussione generale In precedenza, nella replica seguita alla discussione generale, Santanchè aveva sottolineato come fosse "la seconda volta che mi trovo in quest'Aula per accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Ho avuto occasione lo scorso 5 luglio di entrare negli aspetti di questa inchiesta pseudo-giornalistica, non intendo rifarlo perché ho già esposto i fatti con chiarezza. Mi permetto di ribadire che quando sono venuta in Senato non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia della Procura di Milano". Infatti, aveva spiegato Santanchè, "alla mia residenza a Milano l'avviso di proroga delle indagini è stato consegnatoil 17 luglio, quindi non solo ho detto la verita' ma chi ha detto il contrario mente sapendo di mentire". "Questa mozione - aveva aggiunto - non ha in oggetto il mio operato da ministro o l'eventuale violazione di obblighi costituzionali e soprattutto ha per oggetto fatti che, se verranno evidenziati, sono precedenti al mio giuramento da ministro".

L'opinione della maggioranza Argomenti ripresi dai partiti di maggioranza che, nelle dichiarazioni di voto, avevano espresso il sostegno alla ministra. Per Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, "non c'e' nulla in questa mozione che abbia a che fare sull'operato" di Santanchè "come ministro" e "non c'e' nulla di questa mozione che sia competenza di un organo politico come il Senato". Poi Malan ha insistito sul fatto che l'opposizione, basandosi su una trasmissione Tv, si e' convinta della colpevolezza della ministra. "Sarebbe questo il rispetto per la magistratura da parte dell'opposizione?" Essa sembra avere convincimenti della colpevolezza della ministra "dopo aver visto una trasmissione in tv", mentre "la stessa magistratura ha chiesto la proroga delle indagini. Dunque quali elementi avete voi che non abbiamo? Direi nessuno, se non la volontà di strumentalizzare la vicenda", ha chiuso Malan.