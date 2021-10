Da Nicola Morra accuse di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, ira Lamorgese

Ansa

E' bufera sul presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, secondo cui "la criminalità organizzata non va ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati, ma anche nelle Prefetture e al ministero dell'Ambiente". Per la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, sono "affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini".