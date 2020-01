La scelta di Massimiliano Rugo (consigliere municipale): lascio Fratelli d'Italia "per salvare vite in mare con la Sea Watch"

Fino a qualche settimana fa militava in Fratelli d'Italia, ora chiede di salire a bordo della Sea Watch per salvare i migranti nel Mediterraneo. E' la storia di Massimiliano Rugo, 45 anni, agente di polizia municipale a Pisa. "Non si tratta di essere di destra o di sinistra - spiega -, ma andare a soccorrere persone in pericolo che hanno alle spalle storie di dolore è semplicemente una scelta di buon senso".