Rovigo, "non stringere la mano a quelli del Pd, ti sporchi". Ordine del segretario di Fratelli d'Italia

"Non stringere la mano di quella lì che ti sporchi! E' del Pd". E’ accaduto a Lendinara, provincia di Rovigo, in sala consigliare, dove si è consumato "un brutto atto discriminatorio e intimidatorio" a margine del consiglio comunale. Irene Sasso, nuovo assessore della giunta lendinarese di Fratelli d'Italia, stava rispondendo al gesto di dare la mano proposto da Valentina Travaglini Boldrin, neo eletta consigliera del Pd, quando è sopraggiunto il segretario locale di Fratelli d'Italia che ha detto quella frase, testimoni presenti.

"Il segretario locale di Fratelli d’Italia ha intimato al suo assessore di non stringere la mano alla consigliera comunale del Partito democratico, compiendo un atto cafone e incivile con un atteggiamento squadrista", denuncia la segreteria del circolo locale del Pd, indignato per il fatto a cui hanno assistito alcune persone. Il Pd racconta il contesto ricordando che la cosa è successa a margine della seduta in cui, tra l'altro, il ventitreenne Nico Pavarin (candidato con Viaro e ora consigliere di maggioranza) era appena stato eletto presidente del consiglio comunale.



Travaglini Boldrin, unica donna dell’opposizione, madre di due bambini, orgogliosissima di sedere nello stesso posto in cui sedette Giacomo Matteotti, ha voluto infatti complimentarsi con le donne del consiglio comunale tra le quali la giovane Sasso, di Fratelli d’Italia. Un gesto cordiale di rispetto oltre le appartenenze partitiche, due donne che si stringono la mano. Un bel gesto. A questo punto, il segretario locale di Fratelli D’Italia, Marco Dabbizzi, secondo il racconto riportato dal Pd locale: “ha intimato alla propria iscritta con voce minacciosa e atteggiamento squadrista: "Non stringere la mano di quella li che ti sporchi! E' del Pd".