Csm, ministro Bonafede: non ci sarà alcun sorteggio

"Non voglio sbilanciarmi ma molto probabilmente nel nuovo sistema elettorale del Csm non ci sarà alcun meccanismo di sorteggio". Lo ha detto il Guardasigilli Alfonso Bonafede parlando al 34mo Congresso nazionale dell'Anm in corso a Genova. "Abbiamo un unico obiettivo, non possiamo essere divisi", ha aggiunto il ministro.