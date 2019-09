Bonafede: "Riforma della giustizia entro il 31 dicembre" | "Dimezzeremo i tempi dei processi"

"Riforma prescrizione non è tra gli obiettivi" - "Modificare la disciplina della prescrizione non è tra gli obiettivi del governo", precisa Bonafede dopo il summit a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il vicesgretario Pd, ex Guardasigilli, Andrea Orlando.



"Per processo penale durata massima 4 anni" - Secondo il ministro della Giustizia, "il primo obiettivo della riforma", a cui il governo sta lavorando, è quello di "ridurre i tempi dei processi civili e penali. Il particolare, spiega ancora, "la riforma ha l'obiettivo di arrivare a 4 anni per i processi penali e per quanto riguarda il processo civile, a dimezzare i tempi giungendo a una durata media di 4 anni. Una vera rivoluzione".



"Lavoriamo a radicale riforma del Csm" - Nella riforma della giustizia, "ci sarà anche una radicale riforma del Consiglio superiore della magistratura", afferma Bonafede, precisando che nel governo "c'è accordo per intervenire sulle incompatibilità, sul fatto di spezzare i legami tra politica e magistratura e di combattere per estirparle le degenerazioni delle correnti. Abbiamo iniziato a lavorare su norme molto stringenti". Sulla questione del sorteggio dei giudici togati, spiega il ministro, "questo è l'unico punto di divergenza che dovrà essere approfondito".