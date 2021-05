Csm, Davigo: "Folle pensare che io c'entri con la diffusione dei verbali"

ansa

"Ho fatto di tutto per mantenere segreti i verbali" dell'avvocato Piero Amara e dell'indagine a carico della sua ex segretaria. Lo ha detto l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, aggiungendo: "E' folle pensare che possa c'entrare con la loro divulgazione. Non ho divulgato un bel niente. Se è stata la mia segreteria, non me ne capacito. Mi sembrava di assoluta affidabilità, ha sempre ricevuto da tutti parole di elogio".