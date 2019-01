Crotone "capitale" del reddito di cittadinanza: dal 1 marzo sono attese 16mila richieste

Crotone, "capitale" del reddito di cittadinanza: a quanto pare, il comune calabrese sarà quello con il maggior numero di richieste del provvedimento previsto dal governo. A partire dal 1 marzo se ne prevedono 16mila e lo stesso numero di assegnazioni si registra molto alto: un cittadino ogni quattro, infatti, avrebbe diritto al reddito a causa dell'ISEE basso. Eppure a Crotone sembrano avere qualche perplessità su modalità di richiesta e assorbimento in municipio di tutti quelli che dovranno svolgere lavori socialmente utili. “In tutta la provincia di Crotone si contano circa 36mila disoccupati, ma ancora non sappiamo quanti ne avranno diritto. Aspettiamo che esca il decreto”, dicono i dipendenti comunali e alcuni assessori.



Stessa confusione e incertezza anche tra i cittadini, che non hanno idea di come fare per richiedere il provvedimento. Saranno lunghe, come spiega l’inviato a Crotone di “Quarta Repubblica”, le code agli uffici postali, dove confluiranno tutti moduli per il reddito di cittadinanza.