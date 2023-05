Crosetto dopo l'attacco di Rovelli al Concertone: "Lo inviterò per conoscermi"

Le accuse di Rovelli e le scuse di Ambra

Carlo Rovelli dal palco del Concertone del 1° maggio ha accusato Crosetto (senza mai nominarlo) di essere vicino "a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo. Stiamo andando verso una guerra che cresce". Lo scienziato si era anche scagliato contro le spese militari in Ucraina e i "piazzisti di strumenti di guerra". Subito dopo è intervenuta anche la conduttrice, Ambra Angiolini, per sottolineare come "qua non c'è censura. Dispiace che non essendo un dibattito politico, quando si attacca qualcuno, come nell'intervento del professor Rovelli, dovrebbe esserci un contraddittorio che non c'è stato".