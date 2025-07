Crosetto: "In Sicilia scuola Top gun su F-35, la prima fuori dagli Usa"

L'Italia è anche l'unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri, in Piemonte, "perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l'esempio", ha sottolineato il ministro, che ha poi voluto rispondere alle polemiche di questi mesi sull'aumento delle spese per la difesa: "Abbiamo bisogno di una difesa forte principalmente per garantire la pace e la sicurezza, perché non c'è democrazia senza pace e sicurezza. Non c'è futuro o ospedali senza una difesa forte. La difesa non può essere vissuta come un costo ma è un'opportunità per lo sviluppo, come dimostrano le aziende Leonardo e Fincantieri".