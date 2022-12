Cristina D'Avena alla festa di Fratelli d'Italia, è polemica: "Qui per cantare, non faccio politica"

Cristina D'Avena ha cantato sul palco della kermesse per i 10 anni di Fratelli d'Italia a Roma ed è scoppiata la polemica. C'è chi giudica "inopportuna" la partecipazione dell'autrice delle sigle di cartoni animati a una manifestazione politica. A "Zonabianca" l'artista bolognese si difende dalle critiche piovute soprattutto sui social: "Mi aspettavo delle critiche ma non così. Non ho portato nessuna ideologia, sono stata invitata per cantare le sigle dei cartoni animati. Non faccio politica".

Dai "Pokemon" a "Occhi di Gatto" a "Lady Oscar", Cristina D'Avena ha proposto sul palco parte del suo vasto repertorio musicale. E ricorda la partecipazione ad altre kermesse politiche: "Sono stata ospite anche della festa dell'Unità e del Gaypride perché credo che la musica deve unire". Alla domanda su come vede la prima presidente del Consiglio donna in Italia, D'Avena confessa di ammirare Giorgia Meloni: "Sono orgogliosa per il ruolo che ricopre, simpatizzo con lei soprattutto in quanto donna".