Crisi, Salvini: "Ore delicate, sventeremo governo truffa M5s-Pd"

"Saranno giornate importanti e delicate, noi racconteremo ora per ora cosa faremo e faremo di tutto per sventare un governo truffa Pd-M5s. Ragioniamo, pensiamo al futuro e non al passato". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a La Spezia. Il vicepremier è stato contestato da alcuni manifestanti che indossavano un giubbotto salvagente cantando "Bella Ciao" dietro a un cordone di polizia.