Crisi governo, Renzi lancia appello a tutti per "esecutivo no tax"

"L'appello è a tutti: Grillo, Cinque stelle, a Leu, Forza Italia, la Lega, destra, sinistra, autonomie. Prima di andare a votare si mettano a posto i conti". Lo ha detto l'ex leader del Pd, Matteo Renzi, al Tg5. Il nome del governo dovrebbe essere "governo istituzionale" che è una cosa seria "non una cosa spiaggia del Papeete", spiega Renzi. Dopo il governo "no Tav e no Tap" il nome dovrebbe essere "no tax".