Crisi di governo, Berlusconi: "Draghi ha rifiutato il bis, forse era stanco"

Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi . "In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra", ha spiegato.

Berlusconi: "Noi forza responsabile"

- Il leader di Forza Italai, in un colloquio con il direttore di "Repubblica", ha aggiunto: "Noi siamo una forza responsabile, non abbiamo nulla da spartire con i 5 Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale e di un governo che io ho voluto che nascesse".

"Addii Gelmini-Brunetta? Riposino in pace"

- Gli addii in Forza Italia - come quelli di Gelmini e Brunetta - dopo la crisi di governo? "Riposino in pace. Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico", ha risposto Berlusconi in un colloquio con il direttore de La Repubblica.

Renato Brunetta lascia Forza Italia: "Partito rinnega la propria storia"

- "Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo, l'atlantismo, il liberalismo, l'economia sociale di mercato, l'equità". Lo ha scritto in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, con la quale ufficializza l'addio al partito.

Letta: "Difficile ricomporre col M5s"

Con il M5s "evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente sarà ricomposto, il gesto di ieri e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. Il leader dem ha parlato anche dei suoi ex alleati di governo. "Penso che FI i sia autosciolta dentro la Lega, hanno fatto una scelta di potere, di sistemarsi e hanno lasciato perdere qualunque altra prospettiva. Che Berlusconi abbia scelto Salvini rispetto a Draghi la dice lunga", ha aggiunto.

Di Maio: "Governo caduto per colpa di chi strizza l'occhio a Putin"

- "Non è un caso che il governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l'occhio a Vladimir Putin". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf, Luigi Di Maio. "Prima si va a a votare e meglio è - ha aggiunto -, prima si fanno le elezioni e meglio è. Almeno cerchiamo di salvare la Legge di bilancio ed evitare l'esercizio provvisorio. Non credo che salveremo il Pnrr perché le riforme non si potranno fare".

Meloni: "Noi pronti al voto dopo crisi di governo rocambolesca"

- "Francamente, non ci aspettavamo di arrivare al voto il 25 settembre. La dipartita di questo governo è stata rocambolesca e per certi versi inaspettata, però pronti lo siamo pronti e lo siamo". Così Giorgia Meloni, leader di FdI. "Credo che nel panorama attuale Fratelli d'Italia sia il partito che meno di tutti dovrà nei prossimi 70 giorni spiegare agli italiani che cosa vuole fare", ha sottolineato.

Fratelli d'Italia: "Ok calendarizzare provvedimenti del Pnrr"

- Nonostante le dimissioni di Draghi, Fratelli d'Italia si dice "favorevole alla calendarizzazione e all'esame da parte del governo di tutti quei provvedimenti urgenti e necessari alla messa in sicurezza del Pnrr". Lo confermano i capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. La decisione, aggiungono, è "in continuità con l'opposizione responsabile e patriottica che subordina qualsiasi decisione all'interesse degli italiani".