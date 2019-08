Crisi di governo, Toti: "La cosa migliore è ridare la parola agli italiani"

"Qualunque governo vada oggi a governare ci sono temi di straordinaria importanza per la competitività del Paese che non possono essere lasciati lì a aspettare. Abbiamo bisogno di metterli in fila e che li si risolva. Ci vuole qualcuno che condivida questo modello di Paese", ha detto Toti intervenendo a un incontro con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, moderato dal direttore di Tgcom24, Paolo Liguori.



"Quando gli amici della Lega hanno fatto il governo con i 5s non ero tra quelli critici - ha aggiunto Toti -. In una legge elettorale fatta male che non ci ha consentito una maggioranza, era l'unica maggioranza possibile far entrare il M5s nell'alveo dei partiti che possono anche governare. Era un segno di maturità democratica. Ma si sono dimostrati un disastro assoluto. Quando si governa bisogna smettere di dire idiozie che piacciono alla gente perché gli girano le scatole ma bisogna assumersi la responsabilità di scelte dolorose e sostenerle fino in fondo".