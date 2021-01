Crisi di governo, Rosato (Italia Viva): non vedo una maggioranza diversa

ansa

"Per affrontare la tempesta questa è l'unica che barca che vedo, altre non ne vedo all'orizzonte. Non vedo una maggioranza diversa". Così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva, che però aggiunge: "Non mi interessano gli appelli e i sondaggi, ci siamo assunti una responsabilità grandissima con il Recovery. Deputati e senatori sanno che 250 miliardi l'Italia non li vedrà mai più. Bisogna sapere come spenderli".