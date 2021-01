Crisi di governo, Orlando: "Grave errore di pochi, pagheremo tutti"

lapresse

"Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti". Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario Pd Andrea Orlando dopo l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Immediata la replica di Teresa Bellanova: "Grave errore il nostro? Assolutamente no, noi ci siamo assunti con senso delle istituzioni la responsabilità di dare l'opportunità di chiuderla la crisi, non si può andare avanti per mesi".