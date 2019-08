Crisi di governo, Marcucci: "Di Maio? Non credo che ci siano veti"

Sul ruolo di Luigi Di Maio vicepremier "non credo che ci siano veti" da parte del Pd. Lo ha detto il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. "I veti non sono mai positivi", aveva detto poco prima Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, entrando alla Camera per l'incontro tra le delegazioni M5s e Pd, per la formazione del nuovo governo.