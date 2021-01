Crisi di governo, Leu: "Convinto sostegno a Conte"

Ansa

"Convinto sostegno a Giuseppe Conte". Lo dicono fonti qualificate di Leu interpellate sulla fase che si aprirà con le dimissioni del premier e per la formazione di un nuovo governo. "Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco", conferma su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza e capodelegazione di Leu al governo.