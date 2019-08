Crisi di governo: il calendario delle consultazioni

Mercoledì 21 agosto 2019



Il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.



ore 16.00 presidente del Senato: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 16.45 presidente della Camera dei deputati: On. Dott. Roberto Fico

ore 17.30 Gruppo parlamentare "per le autonomie (Svp-Patt,Uv)" del Senato

ore 18.00 Gruppo parlamentare Misto del Senato

ore 18.30 Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati

ore 19.00 gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della camera



Giovedì 22 agosto 2019



ore 10.00 gruppi parlamentari "Fratelli d'italia" del Senato e della Camera dei deputati

ore 11.00 gruppi parlamentari "Partito democratico" del Senato e della Camera

ore 12.00 gruppi parlamentari "Forza italia - Berlusconi presidente" del Senato e della Camera

ore 16.00 gruppi parlamentari "Lega-Salvini premier" del Senato e della Camera dei deputati

ore 17.00 gruppi parlamentari "Movimento 5 stelle" del Senato e della Camera