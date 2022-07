Crisi di governo, Di Maio: se salta Draghi salta tetto massimo a prezzo gas

"Se salta il governo Draghi salta il tetto massimo al prezzo del gas a livello europeo".

Lo ha detto, commentando l'attuale crisi di governo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collegamento al congresso del Partito socialista italiano. Far cadere l'esecutivo, ha aggiunto, è "da irresponsabili", soprattutto se tutto questo avviene "per i sondaggi". I 5 stelle, secondo Di Maio, "decidono di sfilarsi dal governo Draghi accampando scuse".