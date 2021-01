Crisi di governo, Bonomi: preoccupato, al Paese servono riforme incisive

Ansa

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si è detto "molto preoccupato" per la crisi che sta affrontando l'Italia. "Abbiamo perso molto tempo. Anche l'Ue - ha quindi spiegato - si aspetta da questo Paese quelle grandi riforme strutturali che non sono state fatte" ma, data la situazione politica "è difficile pensare che ci sia un governo che abbia la forza per fare riforme incisive".