Crisi di governo, Bassetti: "Fare progetti per il bene comune"

"Non si può governare basandosi sui contratti, ma lo si deve fare sui progetti e aspetto che qualcuno sia in grado di poterne fare di concordati e attuabili per il bene comune". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, commentando la crisi di governo. Bassetti non si è voluto pronunciare sull'ipotesi di tornare al voto subito o andare verso la formazione di un nuovo esecutivo.