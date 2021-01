Crisi, Bonaccini: "Serve una nuova squadra di governo"

Per Stefano Bonaccini il governo non può andare avanti così. "Serve che quei numeri in Parlamento vengano irrobustiti e non basta ancora", spiega il presidente dell'Emilia Romagna commentando l'attuale situazione politica in collegamento con "Mattino Cinque". "Serve un programma di legislatura e una nuova squadra di governo", aggiunge il governatore democratico elencando le numerose sfide che l'Italia si trova a dover affrontare in piena pandemia, a partire dalla campagna vaccinale.

Ma non solo: "C'è anche un Recovery Plan che va migliorato ancora, coinvolgendo di più le parti sociali e gli amministratori locali", suggerisce l'esponente del Pd, il quale dice di ritenere Giuseppe Conte "adeguato per portare avanti un progetto riformista". "Adesso però dobbiamo capire qual è la strada da percorrere", conclude Bonaccini.