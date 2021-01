Crimi: patto di legislatura, per il M5s Conte è l'unico premier possibile

"Il M5s appoggia l'attuale maggioranza, ma serve un patto di legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo è Giuseppe Conte". Lo afferma il capo politico pentastellato, Vito Crimi, dopo le consultazioni con Mattarella. "Grazie a questo esecutivo e al premier abbiamo recuperato credibilità in Europa. Ma in questi giorni stiamo rischiando di distruggere tutto, l'Italia ha bisogno di fare in fretta per uscire dalla crisi", aggiunge.