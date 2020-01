Craxi, Giorgetti: "Fu un politico lungimirante, non si arricchì"

"Io ad Hammamet ci sarei pure andato: serve serenità di giudizio e lui interpretava la modernità". Così Giancarlo Giorgetti (Lega) ricorda Bettino Craxi a "Mezz'ora in più" e sull'assenza del Carroccio alla commemorazione ad Hammamet spiega: "Come partito noi non ci siamo, storicamente all'epoca delle inchieste noi stavamo dall'altra parte, ma dopo 20 anni possiamo dire cosa ci fosse di buono. Craxi fu un politico lungimirante e non si arricchì".