Covid, Zingaretti: battaglia lunga ma con vaccino si può voltare pagina

Ansa

"Lo Spallanzani al lavoro per essere pronti per il #VaccineDay. La battaglia è ancora lunga, siamo solo agli inizi, ma si può voltare pagina". Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ringraziando "tutti gli operatori della sanità anche oggi in prima linea, per loro, per tutti. Continuiamo a seguire le regole per vincere!".