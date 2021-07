Covid, Vacca (M5s): chiesto a Di Maio attenzione per studenti bloccati in Grecia

"Ho chiesto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di accertare che le nostre rappresentanze diplomatiche in Grecia pongano la dovuta attenzione e forniscano tutta l'assistenza necessaria ai ragazzi abruzzesi e alle loro famiglie per affrontare questo momento difficile". Così il deputato Gianluca Vacca (M5s) in riferimento alla vicenda che riguarda una quindicina di studenti pescaresi, bloccati in un Covid hotel a Corfù, in Grecia.