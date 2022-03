Covid, Speranza: "Ue assuma una posizione univoca sulla quarta dose"

"Scelte non omogenee nei diversi Paesi Ue - ha spiegato - finiscono solo per disorientare". Intanto la Food and Drug Administration americana ha autorizzato la quarta dose dei vaccini contro il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna.

"Chiedo si dia mandato alla Commissione, d'intesa con la presidenza di turno - ha poi affermato

Speranza

sull'evidenza scientifica

altissimo livello di vaccinazione"

- di fare in tempi stretti una proposta in tal senso basata esclusivamente". "Siamo in una fase nuova grazie ai vaccini. Abbiamo messo alle spalle - ha concluso il ministro - le misure restrittive degli anni precedenti proprio grazie a questo

Usa autorizzano quarta dose Pfizer o Moderna per over 50

- La Food and Drug Administration americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini contro il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno dai 50 anni in su oltre che per alcune categorie di immunocompromessi. Lo riportano i media americani.

La decisione dell'agenzia Usa nasce dalla preoccupazione che la variante BA.2 guadagni ancora terreno e diventi dominante in poche settimane come accaduto in Cina ed Europa. La FDA ha preso la decisione senza consultare il comitato indipendente di esperti dei vaccini, che avrebbe dovuto riunirsi il 6 aprile: una decisione rara, ma che è stata più volte utilizzata durante la pandemia per rispondere all'emergenza.



