Covid, Speranza: non regge proprietà brevetti, vaccino è per tutti

"Di fronte a una crisi sanitaria di queste dimensioni non regge l'idea di una proprietà esclusiva dei brevetti, perché il vaccino deve essere un bene comune e per tutti". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da Covid. "I vaccini devono essere considerati un bene da mettere a disposizione di tutti i Paesi del mondo", ha aggiunto.