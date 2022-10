Covid, Speranza: forse Meloni ha paura di scontentare i no vax?

Roberto Speranza replica a Giorgia Meloni sulla gestione Covid.

"Il modello italiano ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell'evidenza scientifica. Spiace che Meloni non sia uscita ancora dalla campagna elettorale. Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura", ha detto l'ex ministro della Salute. "Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che l'hanno votata?", ha aggiunto.