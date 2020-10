Covid, Speranza: "Il lockdown generale non è certo, evitate gli spostamenti inutili"

LaPresse

Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza ci sono ancora i margini per piegare la curva della diffusione del coronavirus ed evitare così un lockdown. Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo, dipendono dalle misure - ha detto ospite di La7 -., Chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscite inutili".