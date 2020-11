Covid, sindaco di Roma Raggi: "Sono guarita e torno al lavoro in Campidoglio"

Tgcom24

"Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone. In questi giorni ho lavorato da casa, tornerò in Campidoglio": è quanto ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. A seguire i ringraziamenti a famigliari e sanitari e un pensiero ai malati di coronavirus e a chi non ce l'ha fatta. Simbolica la foto dell'abbraccio della Raggi con il figlio, che non vedeva da 10 giorni.