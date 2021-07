Covid, Meloni: "Da Draghi parole di terrore, non di libertà"

ansa

Nella conferenza stampa di Draghi "la cosa più inquietante sono le parole di terrore che il premier ha scelto nel rivolgersi agli italiani". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni dopo il stampa per presentare gli obblighi legati al green pass. La leader di Fdi precisa che "i numeri sembra non contino più: nonostante i dati delle terapie intensive sotto controllo, il green pass è diventato il nuovo mantra da imporre. Il resto non conta".