Covid, Mattarella negativo dopo 15 giorni: ha ripreso le proprie attività

Il messaggio di Mattarella ai militari

Il 22 dicembre il presidente della Repubblica avava mandato un messaggio per i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati all'estero. "Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare, di collegamento e per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid e volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate, ma non volevo rinunciare a questo appuntamento che considero di grande importanza per la Repubblica", aveva affermato.