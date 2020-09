Covid, Mattarella replica a Johnson: "Amiamo la libertà, ma anche la serietà"

"Anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che, a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà. Le parole di Johnson alla Camera dei comuni erano in replica a una interrogazione sul boom di contagi in Gran Bretagna in questi giorni.