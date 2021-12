Covid, Mattarella: pandemia ha messo in crisi tutte le economie

Ansa

"La pandemia ha messo in crisi tutte le economie, ma è stata fronteggiata perché la comunità scientifica ha lavorato in modo integrato, dialogando senza confini". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aggiungendo: "Auspichiamo che non ci siano nuove pandemie, un nemico comune che mette a rischio il genere umano dovrebbe far trovare le ragioni per il dialogo".