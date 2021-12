Covid, Mattarella: "Gli approcci solo nazionali non funzionano" 

Ansa

In pandemia "ci si può salvare solamente agendo tutti insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale al corpo diplomatico. "La realtà dei nostri giorni ci lascia intendere come in ogni ambito delle relazioni internazionali approcci esclusivamente nazionali non abbiano speranza di successo", ha spiegato, aggiungendo che "i popoli devono far tesoro di questi ultimi due anni per un futuro migliore".