Strage di piazza Fontana, Mattarella: "Verità non pienamente svelata"

Strage di Piazza Fontana, a 52 anni dall'esplosione che insanguinò Milano Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla strage di piazza Fontana, "le lunghe vicende processuali hanno lasciato vuoti e verità non svelate". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel cinquantaduesimo anniversario della strage. "Si tratta di ferite aperte, non soltanto per le famiglie delle vittime, ma per la Repubblica intera. Tuttavia, nonostante manipolazioni e depistaggi, emerge dal lavoro di indagine e dalle sentenze la matrice eversiva neofascista", osserva.