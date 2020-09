Covid, lo staff di Berlusconi: lavora da casa, nessun ricovero

Silvio Berlusconi "continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al summit del Ppe e ha in programma diverse riunioni". E' quanto puntualizza lo staff del leader di Forza Italia precisando che alcune "notizie diffuse" in merito "sono totalmente prive di fondamento". "Non ha mai chiesto nè desiderato - chiarisce la nota diffusa -, come è ovvio, di poter tornare in ospedale".