Berlusconi: per il Covid ho temuto di non farcela | Referendum, "andare a votare, in gioco il futuro del Paese"

"Temevo di non farcela, ma ho superato anche questa prova". Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando dei giorni del ricovero. "I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale - racconta il leader di Forza Italia - avevo dolore dovunque". E sul referendum e le Regionali alle porte chiede agli italiani di non rinunciare ad un'occasione per esprimere la propria sovranità. "Ai referendum come alle elezioni è il popolo a decidere".