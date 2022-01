Covid, Beppe Grillo: "Sbagliata strategia basata solo sulle vaccinazioni, obbligo evoca immagini orwelliane"

"Il bilancio delle strategie dei Paesi occidentali è deludente"

"Si avvicina il secondo anniversario della pandemia ed è tempo di fare un bilancio. Ecco la mia", esordisce Grillo sul suo blog. "Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei Paesi occidentali è deludente. In primo luogo perché quasi nessuno di essi ha adottato una strategia di contagi zero o tendenti allo zero, sopportando costi sociale ed economici molto superiori a quelli dei Paesi che la hanno adottata".