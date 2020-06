Covid, Giulio Gallera nella bufera per la frase sugli ospedali privati: "Loro stanze lussuose aperte ai pazienti ordinari"

Buffagni: "Ma non si vergogna?" "Ma Gallera non si vergogna? Cosa significa 'pazienti ordinari'? Queste non sono solo cose che un assessore al Welfare non dovrebbe dire... Non dovrebbe proprio pensarle!!! I cittadini sono tutti uguali! Non esistono pazienti di serie A e di serie B!", ha scritto il viceministro pentastellato Stefano Buffagni in un post al vetriolo su Facebook pubblicando le affermazioni dell'assessore lombardo.

Scandella: "Quei letti pagati con i soldi pubblici" "Quei letti sono stati pagati dal sistema sanitario, non regalati”, ha replicato il consigliere del Partito democratico Jacopo Scandella. “Che il privato abbia un tetto massimo di spesa ma nessun vincolo o programmazione regionale sul tipo di prestazioni da erogare - più o meno remunerative, più o meno utili al territorio - è la prima cosa da cambiare. Che poi pochi abbiano stanze lussuose e troppi liste d’attesa infinite, è la seconda…”, ha aggiunto Scandella.