Covid, Giovannini: non previste altre misure sui trasporti

Ansa

Al momento nel settore dei trasporti la cabina di regia di giovedì non prevederà ulteriori interventi. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, a Radio24. "Al momento non prevediamo di cambiare con ulteriori misure - ha detto - Il green pass utilizzato nelle ultime settimane per il trasporto pubblico locale è già una misura piuttosto robusta".