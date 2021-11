Covid, Gelmini: "Nuova stretta? Non valga per tutti"

ansa

"Abbiamo evidenze scientifiche che ci dicono che dopo 6 mesi si riduce la percentuale di protezione che il vaccino assicura. Occorre dunque, avvicinandosi al sesto mese dalla seconda dose, premurarsi per avere per tempo la terza inoculazione: su questo bisogna correre". Lo sottolinea il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che sull'ipotesi di nuove regole per il Green pass spiega: "Eventuali nuove restrizioni non devono valere per tutti".