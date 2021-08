ansa

Le Regioni, Province autonome e Comuni avranno a disposizione fino a dicembre 450 milioni in più per finanziare i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale per far fronte alle limitazioni alla capienza dei mezzi imposte dalla normativa anti-Covid. Lo annuncia il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, parlando di "un aiuto concreto e immediato per i territori." Il via libera è arrivato dalla Conferenza Unificata.