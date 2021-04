Covid e riaperture, Salvini: "Con Draghi asse di ferro, parleremo di ritorno alla vita dove i numeri lo permettono"

Parlerà "con Draghi del ritorno alla vita ", ma è preoccupato per la "ideologia di Speranza" e attacca: "Per il Covid c'è il vaccino, per la salvinite no. E la sinistra è ossessionata da me". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini dopo gli incontri con i premier di Ungheria e Polonia, a cui è seguita una raffica di reazioni. "C'è chi ha parlato di 'armata delle tenebre' - chiarisce Salvini -. Contro di me c'è una campagna di odio".

"Speranza come una parete" - Sul ministro della Salute il leader del Carroccio, copo aver sottolineato la sua massima solidarietà per le minacce ricevute, dice in un'intervista al "Corriere della Sera": "Sulle riaperture mi è sembrato di parlare con una parete. Gli ho detto che l'Italia è lunga, sono 8mila Comuni, che si apre solo dove i contagi e il sistema ospedaliero non sono sotto pressione. Lui mi ha detto che no, ad aprile la scadenza non vale".

Pericolo disagi psicologici - Salvini dice di essere preoccupato soprattutto per quella che sarà "un'altra ondata epidemica" che seguirà a quella del Covid, "quella psicologica e psichiatrica. Continuano a dirmi che chiusure come quelle che stiamo attraversando stiano creando problemi giganteschi ad adulti e bambini. Che un ministro della Salute lo sottovaluti... non va bene".

Incontro con Draghi - Il segretario leghista chiarisce quindi di aver chiesto di incontrare Draghi "per parlare di ritorno alla vita. Ma l'asse con Draghi è ferro, lui dice che si riaprirà sulla base della scienza e dei dati medici. E io sono d'accordo. Ma siccome ci sono intere Regioni in cui la situazione per fortuna è più tranquilla, aggiungo che riaprire in questi territori non è un capriccio di Salvini, ma la risposta a un'emergenza economica drammatica. Speranza però continua a dire 'rosso, rosso, rosso'. Sarà un riflesso condizionato indotto dalla sua storia".

"Sinistra ossessionata" - Sull'incontro con Orban e Morawiecki chiarisce che gli attacchi "denotano ignoranza, provincialismo e razzismo da parte della sinistra. Ho incontrato i primi ministri di due Paesi amici dell'Italia, con uno scambio commerciale e relazioni culturali ed economiche importantissime. La Polonia è un Paese Nato fondamentale, un argine alle ambizioni russe. Ma non va bene. Se parlo con Israele non va bene, con i polacchi non va bene, con gli Stati Uniti neanche. Mi hanno attaccato anche quando ho incontrato i ministri di San Marino. Sono ignoranti e razzisti".

Viaggio per costruire la destra europea - Di fatto però è evidente che il viaggio di Salvini a Budapest per costruire la futura destra europea, alla sinistra non ha certo fatto piacere. Sulla rifondazione di questa destra Salvini spiega: "A maggio ci sarà un incontro allargato a Varsavia. Poi in Italia. Questo è il progetto per il gruppo europeo più importante, per riunire in un'unica famiglia le anime oggi divise. Se ognuno fa un passo verso l'altro, possiamo creare un polo alternativo ai socialisti. Che, anche a Roma, si occupano soprattutto di poltrone. Alcuni ministeri sono circoli del Pd".

Salvini e questo governo - Salvini ricorda poi che, quando si è trattato di entrare in questo governo, lo ha fatto perché "io bado al sodo. Entrando in questo esecutivo, i miei obiettivi erano salute, riapertura e tasse. E questo stiamo facendo. Pensi all'impulso dato dal commissario Figliuolo alle vaccinazioni".

Legge Zan contro l'omofobia - Infine, la legge Zan contro l'omofobia. Sulla sua opposizione alla proposta il segretario leghista chiarisce: "Non serve una nuova legge, soprattutto in un momento in cui ci dovremmo occupare di epidemia e ripartenza".