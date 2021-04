Salvini incontra Orban a Budapest: "Qui per costruire qualcosa di longevo"

"Non siamo qui per smontare o attaccare ma per costruire qualcosa di longevo. Questa giornata rimarrà storica ". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro a Budapest con il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki . "Abbiamo parlato di temi che secondo i media ci dividono e invece ci uniscono. Noi chiediamo più Europa in termini di difesa dei confini e della vita", ha aggiunto.

"Puntiamo a essere primi per rappresentanza nell'Ue" - "Qui ci sono i governi di tre Paesi che rappresentano più di cento milioni di cittadini. Abbiamo parlato di un percorso che inizia oggi e andrà avanti in diverse tappe allargando il gruppo coinvolgendo nuovi partiti e nuove famiglie", ha sottolineato Salvini. "Ci proponiamo come nucleo storico e alternativo a una sinistra che mette in discussione le radici dell'Ue e non ci poniamo limiti e confini. Non ci accontentiamo di essere quarti, secondi, noi puntiamo ad essere i primi come rappresentanza in Europa".

"Sogniamo un'Europa che fa poche cose in comune e nessun ricatto" - Parlando anche a nome dei due premier, il segretario del Carroccio ha dichiarato: "Noi sogniamo un'Europa che fa poche cose in comune ma bene e un'Europa che non usa l'arma del ricatto. Con rinascimento europeo siamo protagonisti di un cambiamento positivo, rimettiamo al centro il diritto alla vita, al lavoro e alla libertà".

Orban: "Salvini è il nostro eroe, ha fermato i migranti" - Nella conferenza stampa congiunta ha parlato anche Viktor Orban, lanciandosi in un'esplicita lode di Matteo Salvini. "Non è un segreto che chiamiamo Salvini 'nostro eroe', perché quando qualcuno diceva che era impossibile fermare l'immigrazione clandestina, da ministro ha saputo arrestare l'immigrazione. Siamo grati per quello che ha fatto Salvini. E l'abbiamo sempre apprezzato".

Morawiecki: "Mi piace molto l'idea di Salvini di un Rinascimento Europeo" - "Bisogna gettare le basi per una nuova Europa. Mi piace molto l'idea di Matteo Salvini a proposito di rinascimento europeo. Parliamo di valori per costruire il futuro", ha invece affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki.